« A la rencontre de l’autre »

Régine Kakouridis, 38 ans, est pasteure à la mission intérieure de Strasbourg (Sémis) et au Centre Social Protestant, en charge de la formation des visiteurs en paroisse et de l’accompagnement de la vie spirituelle au sein de la Maison Protestante de la Solidarité. Epouse de pasteur et maman d'une fille de 12 ans. Depuis 10 ans, Régine est la présidente-fondatrice de l’association Siloé qui gère une école privée hors contrat. Cet établissement scolaire accueille des enfants de 3 à 12 ans avec une vision inclusive.