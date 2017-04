La souffrance dans la Bible [7/7] "Il n'y aura plus de mort"

"«Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur: ce qui était en premier s’en est allé.» Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara: «Voici que je fais toutes choses nouvelles.» Et il dit: «Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies.»" (Ap 21, 4-5)

"Désormais nous ne sommes pas seuls"

une révélation

Apocalypse, le mot signifie "révélation". Le texte parle d'une espérance et révèle que "cette espérance n'est pas devant nous, mais elle est déjà accomplie", explique Nicole Fabre. Extérieurement, la vie du Christ n'a rien changé. Après sa mort et sa résurrection, il y a toujours des conflits et des violences. "Pourtant, elle a tout changé."



Ce qui a changé avec le Christ

"Ce qui a changé, c'est que désormais nous ne sommes pas seuls." Nicole Fabre explique que "la mort n'a pas le dernier mot, ni les larmes". Dès aujourd'hui cette victoire est offerte à tous ceux qui reconnaissent cet amour, ce salut. "Ce royaume habite au coeur même de la réalité quotidienne."