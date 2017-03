La Syro-phyÃ©nicienne et le sourd-bÃ¨gue au chapitre 8 de St Marc

Tous les mercredis à 19h30 et les dimanches à 10h00

Pour que les auditeurs puissent trouver une correspondance entre leur vie et la trace de cet homme nommé Jésus, Pierre-Paul Delvaux propose de mener des lectures cursives en alternance de l’Évangile de Marc et de l’Évangile de Jean, avec José Willibald Michaux osb pour St Jean et Dominique Collin op pour St Marc.