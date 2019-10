La tenture de l'Apocalypse, un chef d'œuvre d'art sacré (3/5)

Commanditées en 1375 par le roi Louis Ier d'Anjou, les tapisseries de l'Apocalypse constituent la plus grande tenture au monde, composée à l'origine de 84 panneaux, répartis sur plus de 130 mètres de long. Avec Paule Amblard, auteure de "L'Apocalypse de saint Jean illustrée par la tapisserie d’Angers" (éd. Diane de Selliers), Thierry Lyonnet vous propose d'entrer dans le texte de l'Apocalypse en observant certains des panneaux les plus représentatifs de l'œuvre.



L'une des plus belles tapisseries au monde

Avec 775 m² de tissage, la tenture de l'Apocalypse, actuellement conservée au château d'Angers, est la plus grande du monde. "Et elle a été voulue ainsi par le commanditaire de l'œuvre, Louis Ier d'Anjou (1339-1384), qui est un peu mégalomane qui veut montrer son prestige." Constituée à l’origine de 84 panneaux et six grands personnages, elle mesurait 130 mètres de long et six mètres de haut. Pour la réaliser, le duc a fait appel au peintre du roi Charles V, Hennequin de Bruges, le plus célèbre de l'époque.

En 1375, on est en plein pendant la Guerre de Cent Ans (qui a duré de 1337 à 1453), des épidémies de pestes marquent également cette période bouleversée... Bref, on croirait volontiers à "une atmosphète de fin du monde". Ce pourquoi le mécène choisit le thème de l'Apocalypse pour sa tapisserie. "Hennequin de Bruges va nous permettre de rentrer dans ce texte d'une façon un petit peu plus facile puisque le peintre va illustrer le texte de Jean en suivant mot à mot pratiquement le texte et va nous permettre d'avoir les visions successives de ce texte mystérieux."



L'Apocalypse, un texte "bouleversant"

"Apocalypse" : étymologiquement, le mot signifie "révélation" et "dévoilement" ou "mise à nue". Mais de quelle mise à nue s'agit-il ? Que révèle-t-il ? "Notre nature profonde, répond Paule Amblard, oui, le texte de l'Apocalypse est bouleversant, parce que ça va être un arrachement à nos conforts, de nos illusions, et il s'agit de les faire tomber."

Le texte de saint Jean est à bien des égards obscur, ésotérique et mystérieux, mais petit à petit on comprend qu'il nous donne "des clés de vie", qu'il nous "conduit de nos ombres, de nos souffrances, de nos difficultés de vie quotidienne, vers quelque chose de lumineux qui est en nous".

Émission d'archive enregistrée en 2011