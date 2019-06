Lamentation 3, 55-58

Mais du fond de la fosse, ô Eternel, j'ai fait appel à toi, et tu m'as entendu. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris de détresse ! Au jour où je t'ai invoqué, tu es venu auprès de moi, tu m'as dit : "N'aie pas peur !" Seigneur, tu as plaidé ma cause, tu m'as sauvé la vie.