Le grand roi Salomon 3/3 le séducteur

Dernier épisode sur le grand roi Salomon avec le bibliste Philippe Abadie. Salomon, le séducteur, va rencontrer la reine de Saba qui vient des contrées lointaines. Elle va être séduite par son intelligence et son savoir. Il semblerait que la reine de Saba venait non d'Ethiopie mais du Yémen.Il aima beaucoup les femmes. il eut 700 épouses et 300 concubines. Il fut entrainé par les dieux de ses femmes, et a asservi son peuple par les corvées et les taxes pour sa politique de grandeur.