La résurrection de Jésus-Christ est agissante jusque dans les changements que nous vivons aujourd’hui.

Si parfois nous avons l’impression que nos erreurs passées et nos échecs nous enferment et nous empêchent de progresser, nous pouvons nous rappeler que la résurrection du Christ agit pour nous et en nous…. de même qu’elle a été agissante pour l’apôtre Paul pour sa conversion.



Musiques

La Folkia (valse à 5 temps) par le Duo TTC

CD “Aux objets trouvés”

Editeur: Duo TTC