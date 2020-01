Le Messie se rend invisible

L’appel de Jean-Baptiste à changer de vie nous touche directement aujourd’hui.

Mais Jean attendait l’arrivée du Messie, la fin d’une époque et le début d’une nouvelle ère. Le Messie devait être celui qui juge et purifie son peuple (« baptême en Esprit et par le feu »).

Pourtant, quand Jésus arrive, il se rend quasi invisible, il se fond dans la foule qui attend de se faire baptiser.

En Jésus, Dieu vient au plus proche des petits et des exclus, pour leur manifester son amour.

L’appel à changer de vie, non plus sous la menace du jugement, mais à cause de l’amour de Dieu, nous touche d’autant plus fortement.





Texte biblique : Matthieu 3, 1-17, la prédication de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus