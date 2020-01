Le silence qui suit la mort de Jésus en St Marc aux chapitres 15 et 16

La fin du chapitre 15 présente l'ensevelissement de Jésus. Trois justes l'entourent. Les femmes regardent de loin.



Au chapitre 16 c'est le matin qui suit la fête de la Pâque, les femmes se rendent au tombeau. Deux notations suggèrent un rendez-vous amoureux : les aromates et, curieusement pour nous, la pierre roulée. Pour un juif la pierre roulée est une allusion à la rencontre amoureuse de Rachel et Jacob.

Un rendez-vous, un curieux silence et une grande peur...