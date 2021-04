Lecture de St Luc : les disciples d'Emmaüs au chapitre 24

Trois idées forces :

- Jésus se fait proche des disciples et les écoute.

- Et puis la question que Jésus pose : Ne fallait-il pas que le Christ souffrit...?"

Il fallait sans doute qu'il passât au travers de l'en-bas. Allusion au beau livre de Maurice Bellet "La taversée de l'en-bas"

- Enfin ce qui est décisif c'est le geste de rompre le pain et en même temps il disparaît : insaisissable...