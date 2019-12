Les 8e et 9e béatitudes au chapitre 5 de St Matthieu

Les 8 premières béatitudes s'adressent au monde entier. C'est une sorte d'introduction poétique ou d'incantation.

La 7e et la 8e se tiennent par le sens : paix et justice se renvoient l'une à l'autre. En fait le juste dérange. La justice provoque de la résistance.



La 9e passe au "vous" et s'adresse donc aux disciples. Nous sommes concernés.



J'ajoute la lecture d'un bel extrait du "Don Quichotte" d'Yves Jamiaque qui résume bien le combat pour la justice.