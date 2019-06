Les Chrétiens fêtent Pentecôte

Pentecôte, il y a 2000 ans, comme si vous y étiez.

Pentecôte, c'est la naissance de l'Eglise. Elle se réalise avec fracas. Le

Saint-Esprit débarque et il emporte tout sur son passage. Les signes sont

visibles et auditifs: le vent violent, les langues de feu, le signe étonnant

des langues…



Caroline Engel, pasteur à Ostwald et Nicolas Ribstein, pasteur à Neuhof-Stockfeld, proposent une méditation à partir du texte du livre des Actes 2, 1-13.



Caroline Engel, propose également deux respirations musicales :

*Lang Lang, Piano Book CD 2, « Swedish traditional Limu, limu, lima»

*Renaud Capuçon, Brussels Philharmonic sous la direction de Stéphane

Denève, Cinéma, « The Mission : Gabriel’s Oboe- Ennio Morricone »