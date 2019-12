Les paraboles sur le Royaume des cieux dans l'évangile de Matthieu

Parabole du semeur, de la graine de moutarde, du levain dans la pâte, du trésor dans un champ... Des paraboles, le chapitre 13, de l'évangile de Matthieu, en regorge. Souvent peu logiques, ces histoires déroutent le lecteur s'il ne prend pas en compte l'identité de Jésus. Il faut en effet entrer dans une démarche de foi pour les comprendre.



La parabole du semeur

"Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés. D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu’il entende!"

(Mt, 13, 3-9)*

Les paraboles du Christ

Les paraboles du Christ sont très différentes de celles données dans le Talmud, explique le père François Lestang. Celle du semeur sorti pour semer, par exemple, n'a rien de réaliste. "Les récoltes ne sont pas si abondantes que ça en Terre sainte", le paysan est censé en prendre le plus grand soin et non les jeter "au bord du chemin" !

Mais si ces paraboles ont du sens, nous dit le bibliste, c'est "à cause de Jésus". Et tout l'enjeu de la parabole c'est de reconnaître à travers elle qui est Jésus.

(*Source: AELF)

Emission d'archive diffusée en mai 2014