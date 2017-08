Livre de Job - Où est Dieu dans la tempête?

La lecture du Livre de Job permet d'approcher le mystère de la souffrance des innocents. Le P. Bertrand Pinçon lui consacre un ouvrage "Le livre de Job" (éd. Cerf). "Le fait de crier à Dieu son mal est encore le signe que Dieu est pour moi encore quelqu'un de vivant", explique-t-il.

"Vers toi je crie, et tu ne réponds pas ; je me tiens devant toi, et tu me fixes du regard!" (Jb 30, 20)*

Dans la Bible, Job fait monter sa plainte vers le ciel

Job, c'est un célèbre personnage de l'Ancien Testament. Un homme juste et fidèle à Dieu, à qui tout réussit, jusqu'à ce que le mal s'abatte sur lui. Il fait l'expérience du mal absurde et perd successivement tous ses biens, sa famille, et même la santé. Il perd tout, sauf la vie. Et le lien ténu de la foi, l'espérance en un défenseur dans les Cieux.

Job trouvera-t-il une explication au mal qui l'étreint?

Trouvera-t-il une consolation dans les paroles de sa femme, dans les leçons de ses amis? Une explication est-elle seulement possible? Le livre de Job est un conte, qui nous parle de notre souffrance, de la sagesse divine. Il parle à tous ceux qui ne se résignent pas à une justice culpabilisante.

Le P. Bertrand Pinçon est spécialiste de l'Ancien Testament, et plus spécialement des écrits de sagesse. Il donne des cours ouverts à tous à la Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Lyon (UCLy). > Pour en savoir plus, cliquez ici

*Source: AELF



Émission réalisée en novembre 2016