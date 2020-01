Livre de la Sagesse (2/3) La sagesse personnifiée

LIRE LA BIBLE ET SE RAPPROCHER DE DIEU - Lire la Bible, cela se fait tout au long de la vie, tant le livre de chevet des chrétiens est inépuisable! Parfois, on ne sait pas par où commencer, ni comment comprendre certains passages. Ce dossier vous guidera dans votre lecture de la Bible.

"Il y a dans la Sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide ; perçant, net, clair et intact ; ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes ; ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils."

(SG 7, 22-23)

Dans le Livre de la Sagesse, livre d'une étonnante modernité, le roi Salomon demande à Dieu non pas la puissance et la gloire mais "un cœur capable de discerner le bien et le mal". Des chapitres 7 à 9, le texte nous donne la très belle prière de Salomon.

"Elle est plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations" (SG 7, 29) La sagesse est abordée quasiment comme une personne, comme "l'être de Dieu" et "un souffle de vie", décrit le Père Bertrand Pinçon. Dans la Grèce antique, la sagesse était personnalisée en une déesse, Sophia. Une figure féminine qui aujourd'hui ne peut pas ne pas faire penser à la Vierge Marie.

Émission d'archive diffusée en 2013