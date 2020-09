PEB 68 : L'amour vivifie la foi et l'espérance

Voici quel est mon commandement : " vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés ". Une parole de Jésus que l'on retrouve dans l'évangile de Jean ( au chapitre 15, le verset 12 ) sur laquelle se penchent Laétitia Trememebert et le Père Dominique Auzenet. Une série d'émission intitulée " Un amour en bonne santé ", la N°68 sur le site de la petite école biblique, qui se termine cette semaine en nous parlant une fois de plus d'amour, un amour de Dieu qui vivifie la foi et l'espérance.