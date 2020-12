PEB N°67 : Les cris de l'Homme

Les musiques, les sons, les cris et le bruit dans la bible, la petite école biblique et le Père Dominique Auzenet abordent le thème de la bible sonore. La petite école biblique N°67 qui pour ce quatrième et dernier épisode, s'intéresse aux cris de l'Homme. La Bible étant en effet, remplie de cris de guerre, de tristesse et de douleur, mais également de cris de joie.