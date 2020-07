Polyphonie Biblique - 19 août 2020 à 11:20

Chaque mercredi à 11H20 et chaque dimanche à 9h

« La Bible est un livre pluriel, écrit de mains d’hommes au long de plus d’un millénaire et demi incluant une pause de plusieurs siècles. Un livre archipel où les voix des divers rédacteurs entrent entre elles en écho, en dialogue, en débat. Un livre polyphonique qui s’enroule/se déploie autour d’une Voix unique qui s’exhale on ne sait d’où, surgissant on ne sait jamais quand, s’adressant à tel ou tel qui a une oreille pour l’entendre au moment où elle passe, et assez de présence d’esprit et de promptitude de cœur pour se mettre à son écoute. » (Sylvie Germain, Rendez-vous nomades, 2012)