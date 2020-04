ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : LES REDIFFUSIONS DE RCF - Dans le contexte d'épidémie de coronavirus, les équipes RCF se mobilisent pour vous informer, vous accompagner et permettre à tous de rester en communion par la prière. Durant cette période de confinement, RCF vous propose de réentendre des émissions pour vous évader et vous aérer.

Pourquoi les chrétiens lisent-ils l'Ancien Testament ?

Les livres de l'Ancien Testament sont rarement lus pour eux-mêmes. Ils le sont davantage dans une perspective de relation avec le Nouveau Testament. Pourtant, explique Antoine Nouis, quelque chose nous est dit de notre rapport à Dieu dans l'Ancien Testament.

Dans le chapitre III du livre de l'Exode, Dieu se révèle à Moïse par ces mots : "Je suis qui je serai" (Ex 3, 14). Aussi, Dieu se donne-t-il à connaître au travers de l'histoire de chacun, au travers d'une présence. L'Église a conservé l'Ancien Testament en s'inscrivant dans une révélation perpétuelle, qui se fait chaque jour.



Jésus, précédé par une attente

Avec la venue de Jésus, Dieu habite notre histoire. Jésus est la parole de Dieu, faite chair, il n'arrive pas de nulle part. Il est précédé par une attente, dont il est imprégné, habité.

Lire la Bible avec d'autres permet de mieux comprendre la richesse de ces textes. Et de réfléchir à quel point ils nous rejoignent aujourd'hui.