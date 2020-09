Pourquoi y a-t-il deux récits de la création dans la Bible?

En 2015, le pape François a décrété une Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Et, depuis l'an dernier on parle de la Saison de la Création, à laquelle RCF consacre une programmation spéciale. L'occasion de se plonger dans les récits de la création. Pourquoi la Bible en compte-t-elle deux ? Que nous apprennent-ils ? De quelle manière nous mènent-ils à Dieu ? Réponses du prêtre et théologien Philippe Abadie.

Le premier récit de création

"Au commencement Dieu créa le ciel et la terre." Ainsi débute le premier chapitre de la Genèse. Un texte qui raconte comment Dieu a créé le monde en six jours et comment, au septième jour, il s'est reposé. C'est "un texte très liturgique", nous dit le Père Abadie, puisque ce rythme de sept jours s'achève par le shabbat, qui est une célébration. La répétition du refrain "Et Dieu vit que cela était bon" correspond également à cette volonté de louer la beauté et la bonté de la création. Ainsi, on n'est pas tant dans une description de la façon dont Dieu a créé le monde, que dans "une célébration de l'acte harmonieux qu'est la création".

Le second récit de la création

Au chapitre suivant de la Genèse, Dieu crée le jardin d'Éden et donne vie à l'humanité. "Le second récit n'est pas exactement un récit de création." Beaucoup moins lyrique, il retrace l'histoire d'Adam et Ève, et "pose la question de l'homme par rapport à la création et par rapport à Dieu". Pour le bibliste, "c'est bien la liberté de l'homme qui est mise en jeu dans le second récit".

Deux textes conmplémentaires

Écrits entre les VIe et Ve siècles avant notre ère, pendant l'exil à Babylone, "une époque où Israël se pose des questions sur sa nature", ces deux récits sont contemporains. "Ils ne sont pas opposés mais ils sont deux voies proposées différentes." Il existe même une troisième voie dans le second Livre des Maccabées (aussi appelé Livre des Martyrs d'Israël), où le récit du martyre des sept frères avec la mère, propose lui aussi une réflexion sur la création.