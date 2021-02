Que votre oui soit oui, au chapitre 5 de St Matthieu

Nous en sommes à la 4e antithèse : On vous a dit, moi je vous dis !

A propos du serment et de toute la casuistique développée à l'époque, Jésus dit qu'il vaut mieux ne pas faire de serment. C'est beaucoup plus qu'une règle de conduite. Cela a un sens spirituel : en effet dans l'anthropologie biblique la parole qui compte c'est la promesse, la promesse qui engage toute la personne.