Qu'est-ce que la Bible catholique? Une initiation par le P. Jacques Nieuviarts

Le livre qui nourrit la foi des chrétiens, la Bible, est un ensemble de plusieurs livres. "Bible" vient du grec "ta biblia" qui signifie "les livres" au pluriel. "On pourrait dire que c'est une bibliothèque", explique le Père Jacques Nieuviarts. Ses 73 (ou 72) livres constitue un ensemble hétérogène de styles, d'auteurs, de périodes, répartis entre l'Ancien (ou Premier) Testament et Nouveau Testament.



Les livres du Nouveau Testament disent ce que les croyants ont découvert au contact du Christ: ses auteurs y ont déployé leur foi

Les Livres de l'Ancien Testament, un héritage juif

Qui a décidé de sélectionner et rassembler ainsi les différents livres de la Bible? "La Bible c'est la foi d'un peuple, répond le bibliste, il y a des écrits qui disparaissent parce que la foi d'un peuple ne les porte plus et ils tombent." Les textes que nous avons "ont été chéris par la mémoire d'un peuple: c'est ainsi que la mémoire s'est structurée".

C'est progressivement, au cours de l'histoire que le corpus s'est augmenté ou a été allégé, souvent par une régulation des prêtres. C'est au moment de la chute de Jérusalem, en 70 ap. J.-C., que les autorités du peuple juif ont décidé de limiter, de clore le canon des écritures. Le "canon", c'est-à-dire la règle, une norme. Et cela s'est passé au moment où naissait le Nouveau Testament.

Les livres du Nouveau Testament ou la vie de Jésus

Des textes écrits après la mort de Jésus et centrés sur sa vie et son mystère. Les livres du Nouveau Testament disent ce que les croyants ont découvert au contact du Christ: ses auteurs y ont "déployé leur foi". Les textes les plus connus du Nouveau Testament sont les quatre Évangiles, de Luc, Marc, Matthieu et Jean.

Le plus ancien des textes du Nouveau Testament est signé saint Paul, il s'agit de l'épître aux Thessaloniciens. "Saint Paul a été le tout premier à écrire sur la foi, rappelle le Père Nieuviarts, il a permis de formuler des concepts ou une compréhension de base de la foi."