Qui est Saint Joseph?

Une année spéciale dédiée à Saint Joseph

Ce mardi 8 décembre a commencé une année spéciale dédiée à Saint Joseph. Dans sa lettre Apostolique "Patris corde", qui signifie "avec un cœur de père", le Pape François fait appel au Patron de l’Église universelle, du fait du contexte de la pandémie.



Prière à Saint Joseph

“Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches et nos communautés ta tendre sollicitude, prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen.”