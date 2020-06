"En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres :

« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi

n’est pas digne de moi ;

celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi

n’est pas digne de moi ;

celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas

n’est pas digne de moi.

Qui a trouvé sa vie

la perdra ;

qui a perdu sa vie à cause de moi

la gardera.

Qui vous accueille

m’accueille ;

et qui m’accueille

accueille Celui qui m’a envoyé.

Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète

recevra une récompense de prophète ;

qui accueille un homme juste en sa qualité de juste

recevra une récompense de juste.

Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche,

à l’un de ces petits en sa qualité de disciple,

amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. »