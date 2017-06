Ã€ quoi Ã§a sert de lire la Bible?

La Bible, Anne Soupa ne se déplace jamais sans. Chez elle, la Bible est une "vraie passion", elle lui a consacré une grande partie de sa vie. "J'y trouve l'essentiel de ce dont j'ai besoin pour ma foi." Pourquoi lire la Bible quand on est chrétien? Pour comprendre comment Dieu est présent dans nos vies. Anne Soupa nous prévient: "Il ne faut pas la prendre au pied de la lettre."



"Le projet de la Bible est de construire la foi de ses lecteurs"

une bible, deux testaments 73 livres

"Le projet de la Bible n'est pas de faire un livre d'histoire au sens moderne du mot, mais d'édifier et de construire la foi de ses lecteurs." Si le Premier Testament revient sur la vie du peuple juif, le Nouveau Testament reprend l'enseignement et la vie de Jésus. En grec, le mot biblia signifie "les livres" au pluriel. La Bible, c'est en somme une bibliothèque. Il y a les livres de l'Ancien Testament (ou Premier) et ceux du Nouveau Testament.



"La Bible nous enseigne comment Dieu se rend présent dans nos vies"

Sans la Bible, "pas d'église, pas de foi"

"C'est la Bible qui nous révèle l'existence de Dieu dans notre histoire." Le Premier Testament raconte l'expérience du peuple juif. Et c'est le Nouveau Testament qui relate la venue en humanité de Jésus. "Il n'y aurait pas d'Église, pas de foi, s'il n'y avait pas le récit de la venue de Jésus". Celui des gestes qu'il a posés, des paroles qu'il a prononcées.

Ce que la Bible nous enseigne surtout, c'est la façon dont les liens se nouent entre Dieu et son peuple. Comme le dit la bibliste, l'important n'est pas tant de considérer "que le Seigneur ordonne, qu'il nous fait vivre dans un cadre moral particulier', mais de méditer "comment il se rend présent dans nos vies".