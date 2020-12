Rendez droits les sentiers du Seigneur

Commencement de l’Évangile de Jésus,

Christ, Fils de Dieu.

Il est écrit dans Isaïe, le prophète :

Voici que j’envoie mon messager en avant de toi,

pour ouvrir ton chemin.

Voix de celui qui crie dans le désert :

Préparez le chemin du Seigneur,

rendez droits ses sentiers.

Alors Jean, celui qui baptisait,

parut dans le désert.

Il proclamait un baptême de conversion

pour le pardon des péchés.

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem

se rendaient auprès de lui,

et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain,

en reconnaissant publiquement leurs péchés.

Jean était vêtu de poil de chameau,

avec une ceinture de cuir autour des reins ;

il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.

Il proclamait :

« Voici venir derrière moi

celui qui est plus fort que moi ;

je ne suis pas digne de m’abaisser

pour défaire la courroie de ses sandales.

Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ;

lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »