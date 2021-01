Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm.

Aussitôt, le jour du sabbat,

il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait.

On était frappé par son enseignement,

car il enseignait en homme qui a autorité,

et non pas comme les scribes.

Or, il y avait dans leur synagogue

un homme tourmenté par un esprit impur,

qui se mit à crier :

« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ?

Es-tu venu pour nous perdre ?

Je sais qui tu es :

tu es le Saint de Dieu. »

Jésus l’interpella vivement :

« Tais-toi ! Sors de cet homme. »

L’esprit impur le fit entrer en convulsions,

puis, poussant un grand cri, sortit de lui.

Ils furent tous frappés de stupeur

et se demandaient entre eux :

« Qu’est-ce que cela veut dire ?

Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité !

Il commande même aux esprits impurs,

et ils lui obéissent. »

Sa renommée se répandit aussitôt partout,

dans toute la région de la Galilée.