Sainte Trinité / Année B

« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 16-20)





Ce texte nous rapelle l'importance du baptême, mais aussi que nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Dans le christianisme, la Trinité a toute sa place, il est ce Dieu unique en trois personnes distinctes.