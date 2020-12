St Luc au chapitre 3 : Jean Baptiste et les foules.

Au chapitre 3, St Luc raconte le choc de la prédication de Jean-Baptiste avec une citation du prophète Esaïe qui appelle à la conversion. Le péché majeur est certainement l'orgueil, le mensonge et la prétention.

Les foules vont sur les bords du Jourdain et non au Temple, ce qui ne devait pas plaire aux autorités.

Les foules questionnent et Jean Baptiste répond très concrètement. Ce qu'il dit est toujours marqué par la double exigence évangélique : justice et bonté.

Une parole d'attente et d'espérance.