St Matthieu au chapitre 4 : la première tentation

Au début du chapitre 4 de St Matthieu, Jésus jeûne 40 jours et 40 nuits. Allusion à Moïse (2 épisodes) et à Elie (1 épisode). Ce jeûne introduit à un moment très intense de révélation et de grâce. Voir Exode 24 et Exode 34 pour Moïse ou encore 1 Rois 19 pour Elie.