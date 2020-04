St Matthieu au chapitre 4, la troisième tentation

La 3e tentation a pour cadre la montagne qui est un lieu d'autorité dans la Bible. L'autorité selon le coeur de Dieu est faite de douceur et non de maîtrise ou de soumission. La tentation ici fait référence à l'idolâtrie qui est l'oubli de Dieu. Relire Deutéronome chapitres 6 et 8. C'est la tentation de se passer de ce qui nous précède.

En outre Satan propose à Jésus de se prosterner devant lui et ce verbe est réservé à Dieu justement.