St Matthieu au chapitre 5, les versets 21 à 24

Au chapitre 5 de St Matthieu, la première antithèse sur la violence : les racines de la violence qui se cachent dans la violence verbale.

Des échos avec le chapitre 3 versets 3 à 12 de l'épitre de St Jacques et puis avec Genèse 9 où il est question d'alliance.

Insistance du texte sur le mot "frère".

Méditation sur la réconciliation et le pardon au sens spirituel et au sens psychologique.