Un chemin de joie et de paix

Alexandra Breukink, née aux Pays-Bas, il y a 53 ans d’une mère suisse et francophone et d’un père néerlandais. Après ses études de théologie à Amsterdam, elle travaille comme prof de religion avant de devenir pasteur. Tout d’abord pour la paroisse néerlandophone au Luxembourg, ensuite comme aumônier universitaire à Strasbourg et actuellement comme pasteur à Gunsbach, le village connu par Albert Schweitzer.