Une Bible et des femme : Sylvie Barth

Agrégée de lettres classiques en 1992, docteure en théologie depuis 2017, elle aussi membre associé de l'équipe de recherche de théologie catholique et de sciences religieuses à l'Université de Strasbourg ainsi que chargée d'enseignement en ce même lieu.

Elle est mariée à Maurice, ingénieur expert en co développement et en coopération décentralisée, depuis 37 ans, mère de 7 enfants dont les cinq premiers sont entrés dans leur famille par l'adoption et grand-mère de 5 petits-enfants..

