Une européenne passionnée!

Cheffe de l’Unité de l’Orientation Sexuelle et Identité de Genre au Conseil de l'Europe. Eleni Tsetsekou, juriste spécialisée dans les questions de minorités et de lutte contre la discrimination est depuis 2014 chef de l'unité SOGI (orientation sexuelle et identité de genre) du Conseil de l'Europe qui a pour mission de lutter contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre en Europe. Elle s'occupait auparavant des questions relatives aux Roms et aux Gens du voyage et plaidait pour l’accès à l'égalité pour cette population dans les États membres du Conseil de l'Europe tout en donnant aux femmes roms les moyens d'agir en tant qu'acteurs du changement.