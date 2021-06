Une guérison et le choix des 12 apôtres au chapitre 6 de St Luc

Au chapitre 6 de St Luc se succèdent la guérison de l'homme à la main déssèchée et le choix des 12 apôtres.

La symbolique de la main est centrale et très forte.

Mais surtout Jésus appelle cet homme à se mettre debout et à étendre la main, le jour du sabbat. En face de Jésus il y a ceux qui raisonnent en se rendant compte que le cadre dont ils sont les garants est mis en question. C'est pourquoi ils entrent dans une rage folle à la suite de cette guérison.

Avant de choisir les 12 apôtres Jésus passe une nuit en prière. Une précision : ce n'est pas une prière à Dieu, Jésus passe la nuit dans la prière DE Dieu. Techniquement c'est un génitif. Les philologues auraient pu nous le dire.