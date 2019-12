Une vie de service dans l'UEPAL

Suzanne WALTER, née en 1949 à Graffenstaden.

Mariée depuis 46 ans, maman de 3 enfants, mamie de 5 petits-enfants.

Etudes courtes, BEPC en 1964, puis concours internes des Services fiscaux.

Demande de mise à la retraite après le 3ème enfant et 20 ans de services.

Participation à divers camps pour responsables école du dimanche, formation pour la

catéchèse scolaire et formation continue. Engagée dans la paroisse depuis mes 15 ans, école du dimanche, cadets UCJG, groupe de jeunes, chorale, animation de cultes avec les catéchumènes, etc… Conseillère presbytérale

pendant 18 ans et plus…dont 12 ans de vice-présidence du conseil. Inspectrice laïque de 2001 à 2015. Depuis 2015 députée au consistoire supérieur de l’Epcaal, membre de l’Assemblée de UEPAL….

Catéchète scolaire pendant 15 ans, prédicatrice laïque.

Expatriée pendant deux ans aux USA, avec expérience paroissiale.1994/1996