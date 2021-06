Bien commun selon le Père Maritaud.

Entre division sociale, ou politique, et idéologique, nos sociétés semblent se fragmenter, favorisant, par là, la montée d'idées plus extrêmes, plus radicales.

Le Père Stéphane nous invite à plus d'écoute.

Exposer ou affirmer ses idées, n'a d'intérêt que si l'on accepte celles qui diffèrent.