Dans le cadre de l’émission Radio Théo-Chrétiens en dialogue, nous avons eu la joie d’accueillir Laurent Descos, pasteur de l’Église Évangélique Baptiste de Tours et Monsieur Jean-Pierre Hy, délégué diocésain pour l’unité des chrétiens sur le thème de l’œcuménisme et évoquer le bilan des récents travaux du groupe Chrétiens en dialogue.

L’année scolaire qui s’achève a permis à ce groupe d’organiser de grands moments de fraternité chrétienne comme La Journée de la Création dans l’éco-quartier Monconseil en octobre, l’installation de la pasteure Georgia Roehrich comme aumônier des hôpitaux en novembre, une célébration commune de l’Avent au Temple protestant en décembre, la soirée pour l’unité des chrétiens en l’Église Saint-Paul du Sanitas en janvier, la célébration œcuménique du vendredi saint au Temple et un repas convivial réunissant prêtres, pasteurs et laïcs œuvrant pour l’ œcuménisme en avril.

Malgré tous ces efforts, le groupe peine à réunir des représentants de toutes les sensibilités chrétiennes. À cela, nos invités ont, entre autre, évoqué des problèmes liés aux différences de calendriers liturgiques et à des identités fortement ancrées. Quant à la question œcuménique dans leurs milieux respectifs, nos invités ont noté une certaine frilosité côté catholique et une crainte de perte d’identité chez les évangéliques. L’ouverture de la Création du Monde de Darius Milhaud a ensuite tout naturellement introduit la dernière partie de l’émission vouée à La Journée de la Création de cet automne. Après un cours aperçu historique sur l’événement, la journée de cet automne, ouverte à tous, a été présentée : samedi 28 septembre à Lignières-de-Touraine, accueil devant l’église à 9h30, deux circuits pour les marcheurs avec haltes spirituelles, à midi temps de prière œcuménique, pique-nique tiré du sac « zéro déchet » et à 14h30 atelier-débat sur le thème « réduction des déchets et changement de modes de vie » animé par l’association Zéro déchet Touraine.