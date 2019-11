« C’est cet amour que je cherchais pendant mon enfance. »

Wahiba a 52 ans, elle est Algérienne, fille de Harki. Elle a grandi en Algérie dans la tradition, a été mariée à un petit cousin, et pourtant au plus profond d’elle il y avait ce souhait profond d’être libre de ses choix.

En 1995, l’Algérie connaît des tensions. Avec son mari et ses beaux-parents, ils vont partir pour la France. Ils vont être accueillis à Valence chez un couple de Chrétiens. D’un commun accord, Wahiba va divorcer, et là va débuter son cheminement …