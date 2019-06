« C’est là où ma vie a changé. »

Le monde s’est écroulé à mes pieds … je te rejette, je n’ai plus besoin de toi pour vivre. La plus belle des choses c’est ma rencontre avec la femme de ma vie. Toute cette bienveillance fait que ma foi se réanime … La rencontre avec la communauté du chemin neuf, anime l’image que le Seigneur est à la porte. Jusqu’au jour ou on a posé les valises, et là, Jésus m’attendait. A toutes celles et ceux qui ne croient pas en Dieu, on peu quand même les inviter à croire en l’amour.