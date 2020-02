CA 01 A - 1er Dimanche de Carême Cycle A

Le récit du Livre de la Genèse que nous allons lire est appuyé sur cette certitude de la bienveillance de Dieu et il essaie de répondre à toutes questions sur le mal dans le monde. Avec ce Dieu qui est bon et bienveillant, comment se fait-il qu’il y ait du mal ? L’auteur a inventé une fable pour nous éclairer : un jardin de délices (c’est le sens du mot « Éden »), et l’humanité symbolisée par un couple qui a charge cultiver et garder le jardin.

La tentation est peut-être moins une épreuve qu’une occasion de vérifier notre capacité de résister, de lutter et donc de grandir. Mais dans ce combat, Dieu ne nous laisse pas seuls. Jésus y est passé en vainqueur par sa Pâque. Elle est aussi la nôtre puisque le Christ nous donne la force de traverser avec lui toutes les difficultés de la route. Dans le Notre Père, nous disons : « Ne nous laisse pas entrer en tentation ».