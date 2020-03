CA 02 A - 2ème Dimanche de Carême Cycle A

Dans l'évangile, nous entedrons : « Et Jésus les emmène à l’écart sur une haute montagne ». C'est sur une haute montagne que Moïse avait eu la Révélation du Dieu de l’Alliance et avait reçu les tables de la Loi ; cette loi qui devait éduquer progressivement le peuple de l’Alliance à vivre dans l’amour de Dieu et des frères. Sur la même montagne, Élie avait eu la Révélation du Dieu de tendresse dans la brise légère... Moïse et Élie, les deux colonnes de l’Ancien Testament ...

Dans Genèse XII, 1 , il est dit : « Va-t-en, quitte ton pays », – c’est Dieu qui parle à Abraham -, ou encore « va-t-en, de ton pays, va-t-en loin de ta terre ». Dans un commentaire biblique de Marie Balmary, il y est dit que c’est la même expression : « Va vers toi-même » que nous retrouvons dans le Cantique des Cantiques (II, 10 et 13) où c’est le Bien-Aimé qui parle: « Lève-toi, mon amie, ma belle, va vers toi-même ». La rencontre avec Dieu n'est pas d'aller vers un ailleurs, mais de rejoindre la part obscure, cachée de nous-même où Dieu nous attend.