Deux phrases fortes : chez Ezéchiel, "J'ouvrirai vos tombeaux ... Je mettrai en vous mon Esprit et vous vivrez", et en écho chez saint Jean : "Je suis la Résurrection et la Vie".

Zundel, théologien suisse, écrivait : "La vraie question n'est pas de savoir si nous serons vivants après la mort, c'est d'être vivants maintenant : vivants de la Vie de Dieu qui est Amour."

Invité : Abbé René Rouschop, membre du Conseil Prebytéral, ancien Directeur du Service Diocésain de la Liturgie.