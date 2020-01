Nous avons quitté notre invitée, Françoise Bonnaterre, sœur de la congrégation des Ursulines, le 13 novembre dernier sur l'examen de la première phrase du Symbole : Je crois en Dieu notre père créateur du ciel et de la terre. C'est dans cette affirmation que nous affirmons notre foi en un dieu unique père de tout mais dont l’acte créateur n’est jamais achevé. sa pensée toute-puissante et aimante continue de créer à chaque instant. Si Dieu cessait d’être créateur, le monde retournerait au néant. Et pour le chrétien, dire de Dieu qu’Il est créateur et Père c’est parler d’amour, d'un amour infini qui nous dépasse dans le temps et dans l'espace. Et cet amour s'est incarné dans son Fils, Jésus Christ, le Verbe fait chair. C'est le deuxième article du Symbole que nous abordons avec notre invitée.