- Pourquoi ?

Les enfants ne sont pas les seuls à poser des questions. Les grandes personnes aussi. Quelquefois on demande « pourquoi ?... » et on ne trouve jamais de bonnes réponses. Alors, on raconte des histoires. Et c’est ce que fait la Bible.

Elle raconte des histoires. La Genèse nous raconte des histoires pour répondre à nos questions. Voici une série de 4 émissions sur nos pourquoi. Deuxième question : pourquoi la haine, le meurtre, la guerre ? Voici l'histoire de 3 frères : Caïn, Abel et Seth.