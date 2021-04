CAOUISSIN 2 : "J'ai tant pleuré sur ma Bretagne"

Dernière partie avec Youenn CAOUISSIN et son livre "J'ai tant pleuré sur ma Bretagne, une vie de Yann Vari PERROT" .

L'auteur raconte dans un premier temps la création d'une association mêlant habilement foi et tradition: le "Bleun -brug".

Il évoque ensuite la délicatesse de l'abbé pour la beauté en général, pour celle de la liturgie et du chant breton en particulier, au micro de Mélanie LE CAM et Ronan FESTOC...