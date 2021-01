Caractériseration de l'acte sexuel

"Peut-on imaginer une « classification » de profils d’auteurs d’abus sexuels ?



Une typologie ne trouve pas sa justification en elle-même, mais plutôt parce qu’elle a deux buts :



1. La détermination d’un profil de passage à l’acte et donc évaluer une certaine dangerosité ;



2. La psychopathologie qui pourrait permettre de relier l’agression sexuelle à une pathologie sous-jacente ouvrant à la prise en charge.



Les typologies ont cependant donné lieu à des inventaires à la Prévert, reliant l’agression sexuelle à des paraphilies.



Les classifications circonstancielles sont peut-être les plus intéressantes en distinguant les passages à l’acte impulsifs du type « ça m’a pris »… et les passages à l’acte très préparés, relevant du prédateur où domine la jouissance d’avoir le pouvoir sur l’autre."