Carême: comment le vivre selon les principes de l'écologie intégrale ?

Au sommaire cette semaine : Les catholiques du monde entier entreront en carême à partir de mercredi. Une période de jeûne et de préparation spirituelle pour accompagner le Christ dans ses derniers jours avant sa Résurrection glorieuse.



Nous nous inverserons à plusieurs propositions spirituelles pour vous aider à vivre un bon et saint carême dont une initiée par une jeune angevine, qui, via les réseaux sociaux, vous invitera a vivre le Carême dans un véritable esprit d'écologie intégrale



Et enfin, nous découvrirons une autre initiative, celle de la paroisse St Jean-Paul II qui organise un parcours d'accueil spirituel de la naissance. Sur trois rencontres, entre avril et septembre 2020, les parents sont invités, avec les regards croisés d'une sage-femme, d'un prêtre et d'un médecin, les parents a goûté la beauté de l'accueil de la vie.