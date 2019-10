Carnet de deuil de Nathalie Hanot

Dans une société qui ne nous apprend pas à vivre la perte, le chemin de deuil est parfois bien compliqué. La souffrance ne peut se résoudre dans le refoulement et le silence nous dit Nathalie Hanot, psychologue. l'Ecriture, le dessin et le collage sont des techniques privilégiées par l'auteure pour accéder au plus intime de l'être et trouver en soi des ressources insoupçonnées.